الانتهاء من 98% من أعمال تطوير قصر ثقافة العريش وافتتاحه قريبا.. تفاصيل

قال أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الثقافة المصرية تمتاز بتنوع روافدها، وشمال سيناء لها خصوصية وتعتبر رافد من روافد الثقافة المصرية.





وأضاف أحمد عواض في مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون اي"،: " لدينا قصر ثقافة مغلق منذ 10 سنوات في شمال سيناء ".





وأكمل أحمد عواض: "عملنا على إعادة 18 قصر ثقافة للعمل مرة أخرى على مستوى الجمهورية خلال عامين".





ولفت أحمد عواض: "الانتهاء من 98 % من أعمال تطوير قصر ثقافة العريش ونأمل افتتاحه قريبا".



