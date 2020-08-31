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الانتهاء من 98% من أعمال تطوير قصر ثقافة العريش وافتتاحه قريبا.. تفاصيل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:00 م
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
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هاني حسين
قال أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن  الثقافة المصرية تمتاز بتنوع روافدها، وشمال سيناء لها  خصوصية وتعتبر رافد من روافد الثقافة المصرية.

وأضاف أحمد عواض في مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون اي"،: "لدينا  قصر ثقافة مغلق منذ 10 سنوات في شمال سيناء".

وأكمل أحمد عواض: "عملنا على إعادة 18 قصر ثقافة للعمل مرة أخرى على مستوى الجمهورية خلال عامين".

ولفت أحمد عواض: "الانتهاء من 98 % من أعمال تطوير قصر ثقافة العريش ونأمل افتتاحه قريبا".

وأكمل أحمد عواض: "لدينا أكثر من موقع في شمال سيناء مرتبط بالثقافة المصرية، وهناك  تكليف من وزيرة الثقافة لإحداث طفرة في مجال الثقافة في شمال سيناء"، مضيفا: "عندما يتم إعادة  افتتاح قصر ثقافة العريش سيكون به مسرح بمساحة 800 مقعد  يحدث حالة زخم فني، ونأمل في زيادة تفعيل الانشطة الثقافية والفنية لمواجهة الشائعات وتفعيل دور القوى الناعمة".
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