لطلاب كلية الهندسة بالجامعات المختلفة.. تعرف على إجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة

أعلنت جامعة القاهرة , عن فتح باب التقدم للساعات المعتمدة لطلاب الثانوية العامة , الذين تم ترشحهم لكية الهندسة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالإضافة إلى كلية الهندسة بالجامعات الأخرى .





إجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على الطلاب الثانوية العامة الدين تم ترشيحهم لاحدى كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية غير جامعة القاهرة النحو الآتى :





١-الدخول على موقع التحويلات على الموقع الرسمى بجامعة القاهره من خلال الرابط الالكترونى

https://eservices.cu.edu.eg/





٢- الدخول على صفحة تقديم طلب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمى لكلية الهندسة _جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكترونى الاتى , https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1

وادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق





٣_احضار صورة ضوئية لكل مما ياتى :





صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر .

شهادة ميلاد الطالب .

شهادة الثانوية العامة .

بطاقة الترشيح لكلية الهندسة _جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول للجامعات.

عدد 2 صورة شخصية (4*6).

نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة الاولى.





٤- التوجه لكلية الهندسة _ جامعة القاهرة , مكتب شئون طلب برامج الساعات المعتمدة فى الموعد الذى يتم تحديده لكل طالب فور الانتهاء من الخطوة الاولى .