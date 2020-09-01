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تعليم

لطلاب كلية الهندسة بالجامعات المختلفة.. تعرف على إجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت جامعة القاهرة , عن فتح باب التقدم للساعات المعتمدة لطلاب الثانوية العامة , الذين تم ترشحهم لكية الهندسة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالإضافة إلى كلية الهندسة بالجامعات الأخرى . 

 إجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على الطلاب الثانوية العامة  الدين تم ترشيحهم لاحدى كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية غير جامعة القاهرة النحو الآتى  : 

١-الدخول على موقع التحويلات على الموقع الرسمى بجامعة القاهره من خلال الرابط الالكترونى 
https://eservices.cu.edu.eg/

٢- الدخول على صفحة تقديم طلب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمى لكلية الهندسة _جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكترونى الاتى , https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1
وادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق 

٣_احضار صورة ضوئية لكل مما ياتى : 

صورة بطاقة الرقم القومى للطالب. 
صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر .
شهادة ميلاد الطالب .
شهادة الثانوية العامة .
بطاقة الترشيح لكلية الهندسة _جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق  القبول للجامعات.  
عدد 2 صورة شخصية (4*6).
نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة الاولى. 

٤- التوجه لكلية الهندسة _ جامعة القاهرة , مكتب شئون طلب برامج الساعات المعتمدة فى الموعد الذى يتم تحديده لكل طالب فور الانتهاء من الخطوة الاولى . 
‏https://goo.gl/maps/14w1s7x2upk8kAaA9
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