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أخبار البلد

الزراعة: الدواجن المستوردة لن تدخل السوق المحلي وهذا مصيرها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بان وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنية وتوفر حوالى 4 مليون فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين.

وأضاف الصياد أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلى كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذي يؤدي إلى استعادة ريادتنا في تصدير الدواجن بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات في الدولة من أجل الاستعانة بالانتاج المحلي بدلا من الاستيراد.

وبشأن ما أثير من لغط حول استيراد دواجن من الخارج يؤكد نائب وزير الزراعة انها شحنة ضئيلة جدا (2000) طن لأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل الى السوق المحلي وأن شروط الموافقة فيها ان يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها الى السوق المحلي 
ومن ثمة لن تؤثر على السوق المحلي من قريب أو من بعيد.
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