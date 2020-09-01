لطلاب تنسيق ٢٠٢٠ المرحلة الثانية .. ننشر أماكن معامل حاسبات جامعة حلوان المخصصة للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنيين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة .
وقد أعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب بالمرحلة الثانية وهى :
- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان .
- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .
- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.
- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة .
- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .
- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك