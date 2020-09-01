AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بدعم المواطنين لطلاء واجهات المنازل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:23 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
اقترح النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، مساهمة البنك المركزي في توفير قروض بفوائد ميسرة للمواطنين، لمدة عامين، للمساهمة في طلاء واجهات المنازل.

قال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كل فئات المجتمع تمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة بسبب فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات، مشيرا إلى أنه بعد تحديد مهلة 3 شهور يجب أن يتدخل البنك المركزي لعمل قروض ميسرة لمدة عامين للمواطنين لمساعدتهم في تنفيذ قرار الحكومة.

وأشاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بالاهتمام غير المسبوق من جانب مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، والاهتمام بالشكل الجمالي للمحافظات، وهو ما لم يكن في حسبان أيا من الحكومات السابقة.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرح بأن سيتم تطبيق القانون على أصحاب العقارات الذين لم يقوموا بطلائها بقطع المرافق « مياه ونور» عن سكانها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار قطع المرافق خلال 3 أشهر | برلمانى يطالب البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة لطلاء واجهات المنازل

رئيس إسكان البرلمان يعلق على قرار قطع المرافق عن غير الملتزمين بطلاء واجهات المنازل

تحصل على فواتير الكهرباء.. مقترح برلماني بتولي الحكومة طلاء واجهات المنازل

قطع المرافق عن المباني غير الملتزمة خلال 3 أشهر.. النواب يطالب الحكومة بتحمل تكاليف طلاء واجهات المنازل وتقسيطها على فواتير الكهرباء.. وإشادة بقرار رئيس مجلس الوزراء

مهلة 3 شهور قبل قطع المرافق .. تطبيق قرار طلاء وجهات المنازل على الشوارع والمدن الرئيسية أولا

مقترحات بتخفيض الرسوم وإلغاء طلاء الواجهات.. 4 تحركات برلمانية بشأن التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو

4 سيارات أوتوماتيك 2020 بأقل من 200 ألف جنيه

التفاصيل الكاملة للقرار الملكي السعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط وموظفين بوزارة الدفاع للتحقيق

تركيا ترسل مجموعة مرتزقة جديدة إلى ليبيا.. صور

حقيقة كلمة بوروروم..أسرار وحكايات من حياة الشاويش عطية وسبب بكائه قبل موته..فيديو

حكم مساعدة الطلاب في امتحانات الأون لاين بالمنزل.. الإفتاء ترد |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها