برلماني يطالب الحكومة بدعم المواطنين لطلاء واجهات المنازل

اقترح النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، مساهمة البنك المركزي في توفير قروض بفوائد ميسرة للمواطنين، لمدة عامين، للمساهمة في طلاء واجهات المنازل.





قال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كل فئات المجتمع تمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة بسبب فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات، مشيرا إلى أنه بعد تحديد مهلة 3 شهور يجب أن يتدخل البنك المركزي لعمل قروض ميسرة لمدة عامين للمواطنين لمساعدتهم في تنفيذ قرار الحكومة.





وأشاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بالاهتمام غير المسبوق من جانب مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، والاهتمام بالشكل الجمالي للمحافظات، وهو ما لم يكن في حسبان أيا من الحكومات السابقة.



