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اقتصاد

جلسة هادئة لسوق المشتقات السعودي في اول إطلاق له بسوق المال السعودي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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وكالات
جلسة هادئة لسوق المشتقات السعودي في اول إطلاق له بسوق المال السعودي تداول، إذ تشير بيانات سوق المال إلى استقرار العقود المستقبلية لمؤشر (إم إس سي آي تداول 30) سبتمبر 20  دون تغير عند 1071 ريالا للعقد، حيث شهدت العقود تداولات بنحو 2.57 مليون ريال عبر تنفيذ ست صفقات وبأحجام بلغت 24 عقدا، بينما العقود الأخرى لم يتم التداول عليها.


 قيم التداول المنخفضة للعقود المستقبلية في أولى جلساتها بسوق المال يثير المزيد من التساؤلات حول دراية المستثمرين بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية في وقت كان الهدف المعلن من تلك العقود هو زيادة عمق السوق وجذب سيولة جديدة إلى أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية.

 والعقد المستقبلي هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وفي السوق السعودية تم الاعتماد على مؤشر "إم تي 30"، وتعتمد العقود المستقبلية على تغير قيمة مؤشر "إم تي 30"

 ومن المتوقع أن تقوم شركة تداول بطرح مزيد من منتجات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للأسهم وعقود الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات للأسهم، ولكن يبقى إقبال المستثمرين على ذلك النوع من الأدوات الاستثمارية بمثابة بالون اختبار لنجاح هذا النوع من الأدوات الاستثمارية من عدمه.

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