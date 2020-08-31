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مدير آثار أسوان يوضح تفاصيل موت 3 أفراد أثناء التنقيب عن الآثار ..فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:19 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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إبراهيم القادري
قال عبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان، إن قصة العثور على 3 جثث ضحايا للتنقيب في أسوان بدأت منذ أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف "عبدالمنعم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن مدينة أسوان بالكامل خاضعة لقانون حماية الآثار بسبب تواجد آثار في جميع أنحاء محافظة أسوان.

وأوضح عبد المنعم ، أن هناك بلاغًا جاء إلى شرطة السياحة والآثار يفيد بأن هناك حفرا في منطقة معينة وتم انهيار الحفرة علي من كان فيها وكان عددهم 4 أشخاص توفي منهم 3.

وتابع أن قطر هذه الحفرة 2 متر ونصف وعمقها 12 مترا لافتا إلى أن هناك بعض من رجال الدين يحللون البحث عن الآثار والكنوز مؤكدا أن القانون حرم هذه الأفعال

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