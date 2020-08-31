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صلاح عبد الله عن أحمد السقا: ابني ولف معايا على كل الأطباء حينما تعرضت لحادثة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبر الفنان الكبير صلاح عبدالله، عن عميق حبه وامتنانه بالفنان أحمد السقا، مؤكدا أنه تربطه علاقة قوية بكل النجوم الشباب ومواقف حقيقية. 

وأضاف عبد الله، في حواره لبرنامج its showtime، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الإثنين، أن: "جيل أحمد السقا وأحمد عز ولادي، وكانوا مفتاح لكي ترتبط الأجيال اللي بعدهم بيا".

وتابع أن: "في ناس في حياتي مهما عملوا بالنسبة لي خلاص، وأحمد السقا ابني ولف بيا على كل الأطباء اللي يعرفهم ووقف جنبي واقفة كبير حينما تعرضت لحادثة".

وفي السياق نفسه تطرق في حديثه إلى أنه تميمة الحظ بالنسبة له، قائلا: "عندي تي شيرت بتفائل به دائما، وارتديه في الأوقات المهمة بالنسبة لي".

وتابع أنه: "الفنان أحمد السقا ابني اللي مغلبني، والفنان أحمد عز أبني الكبير بجد، والفنان ويوسف الشريف حبيبي والأقرب لقلبي، والفنان أحمد حلمي دماغة كبيرة أوي".
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