محافظ الإسكندرية: بشاير الخير 3 من المشروعات العملاقة بالمحافظة.. فيديو

قال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المشروعات القومية الكبرى والصادرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي مشروعات عظيمة لم تحدث فى تاريخ محافظة الإسكندرية الحديث.





وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع بشاير الخير 3 وهو من المشروعات العملاقة فى محافظة الإسكندرية والتى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بتكلفة 3 مليارات و150 ألف جنيه، والذي يوفر 10 آلاف وحدة سكنية للمصريين الفقراء ومحدودي الدخل ومجهزة بشكل متكامل.





وتابع: "مشروع بشاير الخير 3 يعمل على نقل أهالى الإسكندرية المتواجدين في العشوائيات ونقلهم إلى وحدات سكنية حديثة بها جميع المرافق ومجهزة بشكل كامل تليق بالشعب المصري"، مشيرًا إلى أن تمليك هذه الوحدات بشكل مبسط وسهل للغاية وغير مكلف يقدر عليه العامل الفقير ومن يسكن فى العشوائيات.





وأوضح محافظ الإسكندرية أننا انتهينا من مشروع بشاير الخير 1، و2 ، 3 ونقوم بتجهيز بشاير الخير 4 و5 بتكلفة تقدر بـ9 مليارات جنيه هدية من الرئيس السيسي لأهالي الإسكندرية ومن يسكن فى العشوائيات وبتكلفة بسيطة جدا كي يحيا المواطن بحياة كريمة تليق بالمصريين.