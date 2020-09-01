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اقتصاد

ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بـ 420 ألف برميل يوميا في يونيو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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وكالات
أظهر تقرير حكومي أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو ، لكنه لم يتعاف بشكل كامل من هبوطه الحاد الذي سجله في مايو .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الأميركي زاد 420 ألف برميل يوميا في يونيو  إلى 10.436 مليون برميل يوميا. لكن الإنتاج ظل منخفضا كثيرا عن مستويات أبريل  البالغة 11.99 مليون برميل يوميا.

وعدًلت الإدارة إنتاج النفط الأميركي لشهر مايو إلى 10.016 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو إلى 99.1 مليار قدم مكعبة يوميا، من مستوى مايو  الذي كان أدنى متوسط شهري منذ أكتوبر  2018، وفقا للتقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة.

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