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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. دنيا سمير غانم تتقمص مهنة الكوافيرة وتصفف شعر شقيقتها إيمي.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. نجيب ساويرس عن 2020: سنة غبرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:

شاركت الفنان دنيا سمير غانم، جمهورها بفيديو كوميدي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت دنيا سمير غانم متقمصة دور الكوافيرة محاولة تصفيف شعر شقيقتها إيمي بطريقة ساخرة.

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بصورة جديدة له من دبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة داخل حمام السباحة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها من لندن عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

كتب نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى، تغريدة جديدة بخصوص سنة 2020 من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى
 "تويتر".

احتفل الفنان ماجد المصرى بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
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بفيديو كوميدي.. دنيا سمير غانم تتقمص مهنة الكوافيرة وتصفف شعر شقيقتها إيمي

نجيب ساويرس عن 2020: سنة غبرة

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