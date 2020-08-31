لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

تسبب فيروس كورونا في الكثير من الارتباك لأن الأعراض يمكن أن تتشابه بسهولة مع أعراض الأمراض اليومية مثل نزلات البرد ومع ذلك فهناك ثلاثة طرق محددة للتعرف على الإصابة بالفيروس التاجي كورونا COVID-19.





وقال الأطباء إن معظم أعراض فيروس كورونا تتشابه مع نزلات البرد إلا أن هناك أعراضا فريدة للوباء.





وحسب موقع express تتشابه أعراض فيروس كورونا مع نزلات البرد التي تنبع من التهابات الجهاز التنفسي العلوي وجميعها تظهر بأعراض مثل السعال والتهاب الحلق والأوجاع والألم. express تتشابه





وتابع الأطباء أنه مع نزلات البرد تبقى معظم الأعراض في مجرى الهواء العلوي بسبب المخاط مثل السعال الرطب وانسداد الأنف والعطس.





ولاحظ الباحثون أنه مع الإنفلونزا، يتأثر الجسم كله بالصداع الإضافي والآلام والتعب.





وأشارت الدراسة الى أن أعراض فيروس كورونا الفريدة هي الحمى والسعال الجاف وفقدان حاسة التذوق أو الشم.





اِقرأ أيضًا



