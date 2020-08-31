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مرأة

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:28 م
3 علامات تؤكد الاصابة
3 علامات تؤكد الاصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
تسبب فيروس كورونا في الكثير من الارتباك لأن الأعراض يمكن أن تتشابه بسهولة مع أعراض الأمراض اليومية مثل نزلات البرد ومع ذلك فهناك ثلاثة طرق محددة للتعرف على الإصابة بالفيروس التاجي كورونا COVID-19.

وقال الأطباء إن معظم أعراض فيروس كورونا تتشابه مع نزلات البرد إلا أن هناك أعراضا فريدة للوباء.

وحسب موقع express تتشابه أعراض فيروس كورونا  مع نزلات البرد التي تنبع من التهابات الجهاز التنفسي العلوي وجميعها تظهر بأعراض مثل السعال والتهاب الحلق والأوجاع والألم.

وتابع الأطباء أنه مع نزلات البرد تبقى معظم الأعراض في مجرى الهواء العلوي بسبب المخاط مثل السعال الرطب وانسداد الأنف والعطس.

ولاحظ الباحثون أنه مع الإنفلونزا، يتأثر الجسم كله بالصداع الإضافي والآلام  والتعب.

وأشارت الدراسة الى أن أعراض فيروس كورونا الفريدة هي الحمى والسعال الجاف وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

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