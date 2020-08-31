AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عبد الوهاب السبب .. ميدو يوجه شكرا خاصا لـ أحمد شوبير

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:21 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
Advertisements
محمد رشاد
وجه أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شكرا خاصا للإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي الأسبق عبر برنامجه المذاع على قناة النهار الفضائية.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس : "بالأمس ذكرت أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبد الوهاب ماديًا بعد وفاته، لكن أشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك".


وأشار ميدو إلى أن  هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين، مشددا على أن ذلك ليس تفضلا على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.


وأكد ميدو أنه تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لتفعيل بند التأمين على اللاعبين، وسيكون هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه يعتبر ذلك من ضمن أهداف رسالته الإعلامية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أوضة اللبس».. ميدو يعلن عن تفاصيل برنامجه التليفزيوني الجديد ..فيديو

البدري والجنايني وجارسيا أول الضيوف.. ميدو يقدم أولى حلقات "أوضة اللبس" على النهار بعد غد

بداية رائعة ومميزة.. الصقر يهنئ ميدو على برنامجه أوضة اللبس

صورة أحمد حسام ميدو من داخل أوضة اللبس.. ومتابع: شياكة

شاهد.. أحمد حسام ميدو من داخل كواليس " أوضة اللبس" و متابع: الشياكة كلها

أحمد حسام ميدو يظهر في صورة رومانسية مع زوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

فرصة تاريخية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة مهمة لأصحاب مخالفات البناء

أكدت دعمها لجهود الاستقرار..مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان

بعد هجومه عليها.. وزارة الطيران ترد على أحمد موسى وتكشف سر الزحام في مطار القاهرة

وزيرة الصحة: تحويل مستشفى الأقصر الدولي إلى مجمع.. يقدم 3 مستويات من الرعاية الصحية.. ويخصص لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض العلاج

تؤديها في دقيقة واحدة.. مفتي الجمهورية: هذه العبادة نصف الإيمان

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري

لمظهر جذاب.. أماكن غير تقليدية لثقب الحلق في الأذن.. صور