محمد عبد الوهاب السبب .. ميدو يوجه شكرا خاصا لـ أحمد شوبير

وجه أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شكرا خاصا للإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي الأسبق عبر برنامجه المذاع على قناة النهار الفضائية.









وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس : "بالأمس ذكرت أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبد الوهاب ماديًا بعد وفاته، لكن أشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك".









وأشار ميدو إلى أن هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين، مشددا على أن ذلك ليس تفضلا على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.









وأكد ميدو أنه تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لتفعيل بند التأمين على اللاعبين، وسيكون هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه يعتبر ذلك من ضمن أهداف رسالته الإعلامية.



