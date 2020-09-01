إحالة قاتلة طفلها بالمرج إلى الجنايات

أمرت أجهزة التحقيق، بإحالة سيدة إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل رضيعها خنقًا والقته في القمامة بمنطقة المرج.





واعترفت المتهمة أمام أجهزة التحقيق، أنها عاملة في مصنع ملابس، وأنها حملت سفاحًا من زميل لها بالمصنع بعد علاقة استمرت عامًا ونصف.





وأضافت أن ولاد الطفل رفض الاعتراف به، مبررًا الأمر بخطوبته لابنه عمه في الصعيد، فقتلت الطفل والقته في القمامة.





كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طفل رضيع بالقمامة، وبتقينين الإجراءات توصلت التحريات إلى أن أمه هي من قتلته، فتم القبض عليها.



