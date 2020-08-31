مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يواصل التخطيط لبرنامج التوعية الأسرية

عَقدت اليوم اللجنة العلمية لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية جلستها الثانية ضمن أعمال مشروع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجديد «بالمعروف» للبدء في تنفيذ خطة عمله بمحاورها العلمية، والميدانية، والإعلامية من خلال إعداد إحصاءات إفتائية وميدانية حول مشكلات ما بعد الطلاق، وإعداد أبحاث تتعلق بالطلاق الآمن، وحملات إلكترونية توعوية وتثقيفية؛ تحقيقًا لأهداف المشروع.









وترأس جلسة اليوم الشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.









يذكر أن «بالمعروف» هو أحدث مشروعات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية، والذي أطلقه دعمًا لثقافة الطلاق الآمن عند استحالة العشرة الزوجية، وتأهيلًا للمنفصلين من خلال منظومة تثقيفية وتدريبية ترسم ملامح حياة ما بعد الانفصال، وتضع ركائز المعاملة الراقية التي تضمن استقرار الحالة النَّفسية لدى النّاشئة.