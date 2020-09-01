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بين الناس

محافظة الإسكندرية .. شكوى من انتشار القمامة فى شارع الحنفية العجمى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن إسلام دسوقي محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة أمام شارع الحنفية بالعجمي البيطاش فى  محافظة الإسكندرية .

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من الحى رفعها، وناشد  المسئولين بضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.

وأشار إلى أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض، كما طالب بتأهيل الجسر الذي يقع في حيز القرية . 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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