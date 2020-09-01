محافظ القليوبية.. حسن يطالب إضافة زوجته لبطاقة التموين

شكا المواطن حسن مرعي علي عبد الله من شبرا الخيمة محافظة القليوبية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف زوجته من بطاقة التموين.





ويقول فى رسالته : أشكو من حذف زوجتى من بطاقة التموين، وأطالب بإعادة إضافتها للحصول على الدعم، خاصة أنها غير مدرجة أو مضافة في أي بطاقة تموين أخرى، مطالبا بالحصول على الدعم لإعانته على المعيشة والحياة .

التواصل مع القارئ 01062324183

الرقم القومي للزوجة 27101111400744

رقمي القومي 26409190102797





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



