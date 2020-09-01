حق الشعب.. إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بنطاق مدينة سفاجا في البحر الأحمر.. استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا

- حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بقرية الأنصار في أسيوط

-إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بنطاق مدينة سفاجا في البحر الأحمر

- استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا









واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، حملاتها المستمرة لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.





قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية لمير بالقوصية وتنفيذ 15 حالة ازالة لمبانى تم إقامتها على أراضى زراعية وأملاك دولة .





يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية ومديرية الامن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر "جنح طوارئ " وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.







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رافقه خلال الحملة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمد يوسف مساعد مدير الامن لقطاع الشمال ومصطفى فتحى عبد الحكيم نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير .





واستهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية بقرية الانصار التابعة للوحدة المحلية لقرية مير بمركز القوصية وبخاصة المخالفات التى لم يتقدم اصحابها بطلبات تصالح او الحالات التى لا يجوز لها التصالح وما ترتب عليها من تقدم 95 شخص من اهالى القرية بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من الرسوم المقررة على المخالفة .





وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء الغير مخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين والمضي قدمًا فى ملفى التصالح والتقنين .





وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضى أملاك الدولة.





كما قادت هدى المغربي، رئيس مدينة قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمشاركة قسم شرطة سفاجا وإدارات الوحدة المحلية التى ضمت "سكرتير المدينة والإدارة الهندسية والاملاك والشئون القانونية والمتابعة الميدانية" لإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بعدة مناطق متفرقة بلغت مساحتها 700 متر مربع بهدف التصدى للمخالفين وعدم التهاون معهم حفاظا على هيبة الدولة.





و أسفرت الحملة عن إزالة منزل غير مأهول بالسكان فى منطقة تقسيم زمزم على مساحة 60 مترا، ومبنى دور أ راضى مسور غير مسقوف بمساحة 352 متر مربع بمنطقة الأشغال العسكرية شارع السنترال، ومخزن غير مسقوف بشارع السنترال بمساحة 133متر مربع، ومنزل بمساحة 130 دور أرضى مسور بشارع عمار بن ياسر بمنطقة سفاجا البلد.





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كذلك تم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أى تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.





وأكدت رئيس مدينة سفاجا "ة أن حملة اليوم ضمن سلسلة من حملات إزالة التعديات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفرض هيبة الدولة .





ووجهت رئيس المدينة مدير إدارة الأملاك ومدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة الشوارع والأحياء وتقسيمات المدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على اراضى أملاك الدولة، لافتة أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.





قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة و قوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 191 حالة تعدي. بينما





وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 54 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقـفط وقوص بمساحة اجمالية 29 ألف و428 متر مربع.





وأضاف عبدالباقى، كما نجحت في إزالة 27 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركزي نجع حمادي و نقاده بمساحة اجمالية فدان و3 قراريط و 4 أسهم.



