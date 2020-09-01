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برلمان

نائب «عين شمس» يتابع أعمال تطوير وتحويل مبنى الحي القديم لمجمع خدمي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
النائب محمد الكومي
النائب محمد الكومي
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عبد الرحمن سرحان
تابع النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة عين شمس، سير العمل في تطوير وتجهيز مبنى الحي القديم الذي احترق في يناير ٢٠١١ تمهيدا لإقامة مجمع خدمي بعين شمس، ورفع كفاءة المبنى القائم ليكون شهر عقاري مع التحول الرقمي للخدمة المقدمة، بعدما حصل النائب على الموافقات والدعم المادي.

وقال «الكومي»، في تصريحات له، إنه تم التخطيط على أن مجمع الخدمات الجديد سيضم شهرا عقاريا نموذجيا، ومكاتب تموين نموذجية، وإدارة طبية نموذجية، إضافة إلى مكتب ضرائب، ومكتب عمل، وآخر للتأمينات ومعاشات، بجانب إنشاء قصر ثقافة، ومسرح يتسع لـ2000 مواطن والذي يعد أكبر مسرح بمنطقة شرق القاهرة، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة، تفعيلا للدور الثقافي والتنويري لأهالي الدائرة.

وأشار نائب «عين شمس»، إلي أنه عقب الانتهاء من أعمال التطوير بالمبنى سيتم نقل الشهر العقاري وتحويله إلى شهر عقاري رقمي وفقا لرؤية مصر 2030 في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مضيفًا أنه سيتم افتتاح المبني الخدمي في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
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