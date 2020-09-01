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معتز بالله عبدالفتاح:هاشتاج كمل يا سيسي يتصدر ترايندات تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
معتزبالله عبد الفتاح
معتزبالله عبد الفتاح
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن الترايندات الموجودة علي تويتر تبين مدي نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقامة دولة قوية قادرة علي فعل المستحيل.

وأضاف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المواطنين يريدون من الرئيس السيسي إكمال إنجازاته في بناء دولة قوية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن الاشخاص في الخارج لا يستطيعون بناء متر واحد خارج المخصص له عنلى التصميم الذي أخذ علية الموافقة لان الدولة ستقوم بإزالته ومعاقبته في الحال.

وأوضح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أن هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر الترايندات علي تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد القضاء علي الفساد من جذوره ويعمل علي ذلك منذ تولية منصب الرئاسة.
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