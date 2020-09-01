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قضية فتاة فيرمونت.. النيابة: حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 3 بكفالة 100 ألف جنيه وآخر بضمان محل إقامته.. تفريغ هواتف المتهمين وعرضهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
قضية فتاة فيرمونت
قضية فتاة فيرمونت
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محمد عبدالله
تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة على هواتف المتهمين
الالتزام بيانات النيابة العامة في الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها


أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل 4 آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).

وأمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته،  على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).


وقررت «النيابة العامة» عرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وتفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وطالبت «النيابة العامة» الكافَّة بالالتزام بما تصدره من بيانات في الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
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