لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على أماكن معامل تنسيق جامعة القاهرة

تستقبل جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لبدء أعمال التنسيق الالكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 ، لتستمر طوال أيام الأسبوع.





تحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.





يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كان قد وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة خلال المرحلة الأولى، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.





أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل، حيث تضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.





أكد الخشت على وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.



