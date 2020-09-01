AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على أماكن معامل تنسيق جامعة القاهرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
تستقبل جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لبدء أعمال التنسيق الالكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 ، لتستمر طوال أيام الأسبوع.

تحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كان قد وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة خلال المرحلة الأولى، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل، حيث تضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

أكد الخشت على وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة غدا

لـ طلاب الثانوية العامة.. أماكن معامل التنسيق في جامعة القاهرة

معامل جامعة القاهرة تستقبل الطلاب في أول مراحل التنسيق

لتسجيل رغباتهم.. توافد الطلاب على معامل تنسيق جامعة القاهرة..شاهد

12774 طالبا يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن

رئيس جامعة القاهرة: 320 جهاز حاسب آلي حديثا وتسهيلات للطلاب في تنسيق 2020

ترشيحاتنا

نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

4 حالات للإزالة وسعر المتر وشروط التصالح .. تفاصيل بشأن مخالفات البناء بعد قرار الحكومة

الوجه الآخر.. ندى موسى تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد

فوضى خارج البيت الأبيض.. واشنطن تفتح تحقيقا بشأن طائرة محملة بالبلطجية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم