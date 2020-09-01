أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة.. حبس 3 متهمين جدد في قضية فتاة فيرمونت

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والجريمة المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.









أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل متهمة بـ التعدي على ضابط شرطة مراعاة لحالتها الصحية النفسية.









أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه بمناسبة أعمال تطوير ميدان الفردوس، تقرر إجراء تحويلات مرورية لمدة ثلاثة أيام ، وإتخاذ إجراءاتها وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة .









أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل، ومراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكرر من التعليمات العامة بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة.









لقيت ربة منزل مصرعها إثر تلقيها عدة طعنات على يد زوجها بمركز سمالوط إثر خلافات نشبت بينهما.









تمكنت وحدة مباحث ثان المحلة الكبرى من ضبط تشكيل عصابى بتهمة خطف واحتجاز صاحب محل مفروشات تحت تهديد السلاح بهدف طلب فدية ٢ مليون جنيه.









كشفت مصادر مطلعة عن قيام أيمن نور المتواجد في تركيا بالدعوة لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد فشل التنظيم الإخواني وانهياره بعد القبض على محمود عزت.









أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل 4 آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).









لقى أب وأم وأطفالهم الثلاثة مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أمام بوابة الكريمات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف من بنى سويف والجيزة وتم نقل الجثث الخمسة إلى مستشفى أطفيح.