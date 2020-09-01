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منوعات

مصنع دجاج ينذر بكارثة جديدة لتفشي كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
مصنع الدجاج
مصنع الدجاج
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أماني إبراهيم
بالتزامن مع الاستعداد للموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم اختبار 16 عاملا إيجابيا في مصنع للدجاج في جزيرة نورفولك، مما رفع عدد الإصابات إلى 96 حالة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وافقت شركة بانهام للدواجن في قرية أتلبورو على إغلاق غرفة التقطيع،يوم الجمعة الماضية، بعد تفشي المرض والعدوى بها.

وتم نصح حوالي 350 موظفا بالبقاء في المنزل لفترة العزل المنزلي، وتم حتى الآن إجراء 477 اختبار لموظفي المصنع واتضح أن ربع العد مصاب، وقالت مديرة الصحة العامة في مجلس نورفولك، الدكتورة لويز سميث إن المصنع تم تنظيفه ولكن من المتوقع بتفشي الإصابات مجددا.

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة في المصنع في 21 أغسطس، عندما قال أحد العمال إنه يشعر بالتعب، وزعم المسؤولون عن المكان الجغرافي للمصنع قد يكون سببا لانتشار الفيروس في مصنع دواجن بنهام.

وحتى الآن لا يوجد لقاح للفيروس المستجد، مما دفع الخبراء بضرورة مراجعة توجيهات الحكومة عن التعايش مع كورونا قبل حلول فصل الشتاء القادم،  والتعامل بجدية كما كان الوضع قبل بضعة أشهر.
مصنع دجاج ينذر بكارثة جديدة لتفشي كورونا
مصنع دجاج ينذر بكارثة جديدة لتفشي كورونا
مصنع دجاج ينذر بكارثة جديدة لتفشي كورونا
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