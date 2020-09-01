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نائب محافظ البحيرة: المحافظات تواجه التعديات ومخالفات البناء بكل حزم.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن المحافظات تواجه بكل حزم التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا لدينا خطة طموحة لمواجهة التعديات علي أراضي الدولة ومخالفات البناء.

وتابعت نائب محافظ البحيرة أنه تم اتخاذ مدن جديدة في الظهير الصحراوي للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتوسع العمراني للمواطنين خارج الرقعة الزراعية.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع أن ملف إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية من أولويات محافظ البحيرة منذ توليه منصب المحافظ.

وأشار إلى أننا قمنا بإزالة أكثر من 58 ألف حالة تعدٍّ علي الأراضي الزراعية منذ عامين، موضحة أن هذا الملف شائك جدا.
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