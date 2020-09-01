أسامة منير: الحب من طرف واحد كان شائعا في الماضي.. فيديو

قال ، إنه يعمل طوال الأسبوع في مكتبه، وأن حلقتي يومي الأحد والثلاثاء التي يقدمهما في الراديو؛ تعتبر هي الإجازة الخاصة به. الإذاعي اسامة منير ، إنه يعمل طوال الأسبوع في مكتبه، وأن حلقتي يومي الأحد والثلاثاء التي يقدمهما في الراديو؛ تعتبر هي الإجازة الخاصة به.





واضاف اسامة منير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، "من خلال ممارستي للمهنة؛ بدأت افهم الموضوعات التي يريد المتصل أن يقولها لي، قبل أن يحكيها ، مؤكدا أنه ليست هناك قصة تشبه الأخرى.





، أنه عند العمل في برنامجه الإذاعي؛ كانت أكثر المشاكل هي الحب من طرف واحد ، وهذا كان شائعا في الماضي . وأوضح اسامة منير الإذاعي؛أكثر





وتابع : أن أيام ثورة 2011 حدثت طفرة كبيرة في المشاكل العاطفية، ووصلت هذه المشاكل إلى الطلاق .



