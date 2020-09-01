أسامة منير: الحب من طرف واحد كان شائعا في الماضي.. فيديو

قال الإذاعي اسامة منير، إنه يعمل طوال الأسبوع في مكتبه، وأن حلقتي يومي الأحد والثلاثاء التي يقدمهما في الراديو؛ تعتبر هي الإجازة الخاصة به.
واضاف اسامة منير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، "من خلال ممارستي للمهنة؛ بدأت افهم الموضوعات التي يريد المتصل أن يقولها لي، قبل أن يحكيها، مؤكدا أنه ليست هناك قصة تشبه الأخرى.
وأوضح اسامة منير، أنه عند العمل في برنامجه الإذاعي؛ كانت أكثر المشاكل هي الحب من طرف واحد، وهذا كان شائعا في الماضي .
وتابع : أن أيام ثورة 2011 حدثت طفرة كبيرة في المشاكل العاطفية، ووصلت هذه المشاكل إلى الطلاق .
ونوه إلى أن المشاكل تطورت اليوم وكل يوم هناك جديد، مؤكدا ان الاجيال الحالية تختلف تماما عن الأجيال السابقة في التفكير.