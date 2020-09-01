وفد مديرية الصحة في زيارة لمحطة مياه الشرب ووحدة غسيل الكلى بالفيوم

قام وفد من الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى اطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم.













وضم الوفد، كل من إسلام إبراهيم محمد و سيد الشناوى ، مراقب أول صحة البيئة بالمديرية و محمود فرحات ، مراقب صحة البيئة والصحة المهنية بالمديرية ومحمد محمود ، مراقب صحة بندر الفيوم خامس .





ومرَّ الوفد على إدارة بندرالفيوم الصحية، ثم التوجه إلى محطة مياه الشرب بقحافة الجديدة ، ببندر الفيوم ، ومتابعة مراحل تنقية وترشيح مياه الشرب بها ، وقياس نسبة الكلور لطرد مياة المحطة .





ثم توجه الفريق للمرور على وحدة غسيل الكلى بمستشفى الفيوم العام ، ومتابعة سير العمل بالوحدة من حيث عملية مياةغسيل الكلى والفلاتر بعد المعالجة ، وقياس نسبة الكلور بها.