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محافظات

وفد مديرية الصحة في زيارة لمحطة مياه الشرب ووحدة غسيل الكلى بالفيوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام وفد من الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى اطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم. 



وضم الوفد، كل من  إسلام إبراهيم محمد و سيد الشناوى ، مراقب أول صحة البيئة بالمديرية و محمود فرحات ، مراقب صحة البيئة والصحة المهنية بالمديرية ومحمد محمود ، مراقب صحة بندر الفيوم خامس .

ومرَّ الوفد على إدارة بندرالفيوم الصحية، ثم التوجه إلى محطة مياه الشرب بقحافة الجديدة، ببندر الفيوم، ومتابعة مراحل تنقية وترشيح مياه الشرب بها ، وقياس نسبة الكلور لطرد مياة المحطة . 

ثم توجه الفريق للمرور على وحدة غسيل الكلى بمستشفى الفيوم العام ،  ومتابعة سير العمل بالوحدة من حيث عملية مياةغسيل الكلى والفلاتر بعد المعالجة ،  وقياس نسبة الكلور بها.
وفد مديرية الصحة في زيارة لمحطة مياه الشرب ووحدة غسيل الكلى بالفيوم
وفد مديرية الصحة في زيارة لمحطة مياه الشرب ووحدة غسيل الكلى بالفيوم
وفد مديرية الصحة في زيارة لمحطة مياه الشرب ووحدة غسيل الكلى بالفيوم
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