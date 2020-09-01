طلعت يوسف: نعاني من الغيابات.. وفوجئت بتصريحات منسوبة لي.. فيديو

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن زعيم الثغر يعاني مؤخرا من كثرة الغيابات.





وقال يوسف خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: نعاني بسبب الكثير من الغيابات في الاتحاد السكندري، لعبت أمام الإسماعيلي بدون 7 من اللاعبين الأساسيين.





واكد: لاعبو الاتحاد نفذوا أكثر من 80% من تعليماتي، وهذا سبب الفوز على الإسماعيلي .





واشار الى ان الإسماعيلي يندفع هجوميا في الـ 20 دقيقة الأولى واعتمدت على سرعات لاعبي الاتحاد لمباغتة المنافس.





طلعت يوسف: الهدفان في بداية المباراة منحوا الثقة للاعبي الاتحاد، وعماد السيد مميز خلال الفترة الأخيرة ويملك الكثير من الخبرات





وعن حقيقة رحيله عن الفريق قال: لا ألتفت لما يتردد على مواقع التواصل وغير متابع، ادارة الفريق تعلم الجهد المبذول، واذا شعرت خلال وجودي في اي مكان بعدم رغبة المتواجدين في وجودي سأرحل من نفسي.





وعن تحويله للجنة الانضباط: لا اعلم عنها شيئا، تفاجئت بتصريحات على لساني لم اصرح بها من الأساس.