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مرأة

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يحرص الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة على السفر لمختلف الشواطئ؛ للاستمتاع بالأجواء والأجازة الصيفية برفقة الأهل والأصدقاء.

وقد يحتار العديد من الأشخاص، وبالأخص الرجال، في اختيار الملابس التي تتناسب مع الأجواء الصيفية والبحر وتمنحهم إطلالة مميزة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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وخطف الكثير من المشاهير ونجوم الفن الأنظار خلال الأيام الماضية حول ملابسهم وإطلالاتهم التي تألقوا بها في الإجازة الصيفية والبحر.

ومن أبرز النجوم الذين تألقوا في صيف ٢٠٢٠ هم الفنانين "أحمد السقا وأحمد رزق ومحمد رمضان وكريم فهمي" وغيرهم من المشاهير فيمكنك أن تستوحي إطلالتك من هؤلاء النجوم.

إليكم الصور ...

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم
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