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توك شو

فاكرينِّي توم كروز.. أسامة منير: الراديو أول نجاح في حياتي.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
أسامة منير
أسامة منير
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إبراهيم القادري
قال الإذاعي أسامة منير ، إن هناك الكثير يتخيلونني توم كروز؛ وهذا بسبب صوتي، مؤكدا انه كان في صغره نحيفا.

واضاف اسامة منير، خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، ظهوري في برنامج البيت بيتك كان غصب واقتدار، وهذا حدث معي أيضا في الراديو  .

وأوضح اسامة منير ، أن هناك صحفيا كان يعمل في جريدة عين، قال لي انا اراهن عليك ان اقوم بأخذ صورة معك، واقوم بعمل حوار، ولكنني قلت له "تخسر يا وحش" ولو راجل صورني غدر.

وتابع : أول مرة في حياتي انجح، هو في برنامجي الإذاعي، وكنت اختفى عن عيون الناس؛ لأنني كنت أفشل في كل شيء.

واكمل : ارتديت بنطلون جينز مقطَّع قبل ظهور موضة الجينز المقطع، لافتا إلى أنه قام بالمشاركة في مسلسل "كابتن عفت وحكايات وبنعيشها"مع الفنانة ليلي علوي .

واشار إلي انه قام بعمل فيلم قصير مع ايتن عامر اسمه حكاية مصرية .
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