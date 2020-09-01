فاكرينِّي توم كروز.. أسامة منير: الراديو أول نجاح في حياتي.. فيديو

قال الإذاعي أسامة منير ، إن هناك الكثير يتخيلونني توم كروز؛ وهذا بسبب صوتي، مؤكدا انه كان في صغره نحيفا.





واضاف اسامة منير، خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، ظهوري في برنامج البيت بيتك كان غصب واقتدار، وهذا حدث معي أيضا في الراديو .





، أن هناك صحفيا كان يعمل في جريدة عين، قال لي انا اراهن عليك ان اقوم بأخذ صورة معك، واقوم بعمل حوار، ولكنني قلت له "تخسر يا وحش " ولو راجل صورني غدر. وأوضح اسامة منير قلتيا وحش





وتابع : أول مرة في حياتي انجح، هو في برنامجي الإذاعي، وكنت اختفى عن عيون الناس؛ لأنني كنت أفشل في كل شيء .





واكمل : ارتديت بنطلون جينز مقطَّع قبل ظهور موضة الجينز المقطع، لافتا إلى أنه قام بالمشاركة في مسلسل "كابتن عفت و حكايات وبنعيشها "مع الفنانة ليلي علوي .



