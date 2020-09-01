AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالأسماء.. تفاصيل القرار الملكي السعودي بإحالة مسئولين للتحقيق بتهم فساد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
العاهل السعودي
العاهل السعودي
Advertisements
شريف سيد
أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يقضي بإحالة عدد من الضباط والموظفين وآخرين في وزارة الدفاع، إلى المعاش، والتحقيق معهم في تهم الفساد المالي. 

وقال الأمر الملكي، إن هذا القرار جاء بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع السعودية، وفساد مالي. 

وجاء على رأس القائمة من القيادات المحالة إلى المعاش والتحقيق، ما يلي:

1- الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة

2- الأمير/ عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف

3- يوسف بن راكان بن هندي العتيبي

4- محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن

5- فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان

6- محمد بن علي بن محمد الخليفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يطمئن على صحة العاهل السعودي

الديوان الملكي: العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية

لحظة خروج العاهل السعودي من المستشفى.. شاهد

لقضاء بعض الراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل إلى مدينة نيوم

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد

ترشيحاتنا

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

فضل صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. 11 فضلًا تجعلك حريصًا عليها

من يفوز بالتريند.. سمية الخشاب ورانيا يوسف ونرمين الفقى وياسمين صبرى

فيديو جراف.. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

محمد فضل يكشف عن أفضل صفقة للأهلي خلال الفترة الأخيرة

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري