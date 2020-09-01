بالأسماء.. تفاصيل القرار الملكي السعودي بإحالة مسئولين للتحقيق بتهم فساد

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يقضي بإحالة عدد من الضباط والموظفين وآخرين في وزارة الدفاع، إلى المعاش، والتحقيق معهم في تهم الفساد المالي.





وقال الأمر الملكي، إن هذا القرار جاء بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع السعودية، وفساد مالي.





وجاء على رأس القائمة من القيادات المحالة إلى المعاش والتحقيق، ما يلي:





1- الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة





2- الأمير/ عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف





3- يوسف بن راكان بن هندي العتيبي





4- محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن





5- فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان





6- محمد بن علي بن محمد الخليفة