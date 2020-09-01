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رياضة

نادر السيد يدافع عن حسني عبد ربه: لا يصح ما حدث معه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
نادر السيد
نادر السيد
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محمد رشاد
دافع نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق عن حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، منع حسني عبد ربه من مساندة الفريق من المدرجات خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ما قدمه حسني عبد ربه للإسماعيلي لم يُقدمه أي لاعب، وما حدث مع نجم بحجمه "عيب"، يجب إبعاد الخلافات الشخصية عن إدارة الأندية".

وواصل: "لا يصح ما حدث مع حسني عبد ربه ولا يليق بتاريخ الإسماعيلي ما حدث". 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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