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رياضة

أخبار الأهلي | الترجي التونسي يضم نجم يد الفريق.. السولية يغيب 14 يوما .. وفايلر يعيش أياما صعبة بسبب رمضان صبحي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الاثنين ، 31 أغسطس سبتمبر 2020، مجموعة من الأخبار عن النادي الأهلي، وكواليس الفوز على النادي المصري البورسعيدي، كالآتي:


أعلن الترجي، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه عزز فريق كرة اليد بضم لاعب منتخب تونس، إسكندر زايد، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.


سادت حالة من الارتياح الشديد داخل الأهلي عقب الفوز علي النادي المصري بثنائية نظيفة والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري بشكل رسمي حتى يتفرغ وقتها الجهاز الفني لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


سلط تقرير مغربي الضوء على الازمات الفنية التى تحاصر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الوقت الحالى قبل مواجهة الوداد المغربي أواخر سبتمبر المقبل فى إطار لقاءات الدور نصف النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .


أكد الإعلامي أحمد شوبير غياب عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى عن المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة .

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