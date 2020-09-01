أخبار التوك شو.. هاني الناظر يحذر من عربات الفول.. متحدث الوزراء: الفترة القادمة صعبة وحرجة لـ كورونا.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ملف فيروس كورونا لم ينتهِ.





وقال إن أرقام الإصابات كانت منخفضة ولكن بدأت في الارتفاع، وهذا ما جعلهم يقومون بتذكرة المواطنين أن كورونا مازال موجودا ولم ينته.





قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يؤكد أنه لم يتم السماح بمخالفات بناء جديدة، موضحًا أن قانون المخالفات لا يتصالح مع أوضاع نشأت بعد تطبيقه، ولكن يوفر فرصا للتصالح مع المخالفات التي نشأت قبله، إما أن يتم الإزالة.





قال العمدة حمادة النوبى، عضو مجلس محلى قرية قبلى بالأقصر، إن ارتفاع منسوب المياه فى ترعة الشيخ عامر بقرية القبلى بالأقصر، أدى إلى غرق القرية بالكامل؛ الأمر الذى أدى يهدد حياة المواطنين.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه قريبا سيتم اتخاذ إجراءات للتجديد لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، مؤكدا أن الملفات المعطلة بمصلحة الضرائب يتولى توقيعها وزير المالية.





قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5" لعلاج فيروس كورونا المستجد، إنه سيتم توجيه الكميات الخاصة باللقاح للبلدان المختلفة في شهر نوفمبر إذا ساروا بنفس النمط الذي يسيرون عليه حاليا.



