أخبار التوك شو.. هاني الناظر يحذر من عربات الفول.. متحدث الوزراء: الفترة القادمة صعبة وحرجة لـ كورونا.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ملف فيروس كورونا لم ينتهِ.
وقال إن أرقام الإصابات كانت منخفضة ولكن بدأت في الارتفاع، وهذا ما جعلهم يقومون بتذكرة المواطنين أن كورونا مازال موجودا ولم ينته.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يؤكد أنه لم يتم السماح بمخالفات بناء جديدة، موضحًا أن قانون المخالفات لا يتصالح مع أوضاع نشأت بعد تطبيقه، ولكن يوفر فرصا للتصالح مع المخالفات التي نشأت قبله، إما أن يتم الإزالة.
قال العمدة حمادة النوبى، عضو مجلس محلى قرية قبلى بالأقصر، إن ارتفاع منسوب المياه فى ترعة الشيخ عامر بقرية القبلى بالأقصر، أدى إلى غرق القرية بالكامل؛ الأمر الذى أدى يهدد حياة المواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه قريبا سيتم اتخاذ إجراءات للتجديد لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، مؤكدا أن الملفات المعطلة بمصلحة الضرائب يتولى توقيعها وزير المالية.
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5" لعلاج فيروس كورونا المستجد، إنه سيتم توجيه الكميات الخاصة باللقاح للبلدان المختلفة في شهر نوفمبر إذا ساروا بنفس النمط الذي يسيرون عليه حاليا.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع المحافظين جاء لمتابعة رئيس الوزراء لـ ملفين هامين فرضا نفسيهما على الساحة.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الملف الأول خاص بفيروس كورونا الذي مازال متواجدا ولن ينتهي وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لابد أن تكون متواجدة.
قال محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن إدارة الإعلام رفضت الفيديو الذى تم تداوله على وسائل الإعلام لسيدة تقوم بالتعدي على ضابط شرطة.
وأضاف محمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي، أنه عند فحص الفيديو تبين أن هذه السيدة هي إحدى الزميلات في النيابة الإدارية، وتم عرض الواقعة على رئيس الهيئة ووجه بفتح تحقيق في الواقعة.
رد باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، على فيديو الزحام بمطار القاهرة، قائلًا «الفيديو الذي أظهر وجود تكدس أمام مكاتب الحجر الصحي، كان بسبب وصول رحلتين في توقيت مبكر عن موعدهما الأصلي، فأصبح هناك 4 رحلات في نفس الوقت بإجمالي 650 راكبا، ومع اتخاذ إجراءات الحجر الصحي حدث التكدس».
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن الارتفاع الطفيف في أرقام المصابين بفيروس كورونا ليست موجة ثانية ولكننا في الموجة الأولى، مطالبا «مينفعش نستهين بالفيروس لازم نتمسك بالإجراءات الاحترازية».
وحذر "الناظر"، في تصريحاته على برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، «الأشخاص الذين يتكلمون بصوت عالٍ أثناء ارتداء الكمامة من أن ذلك قد تؤدي إلى انتقال الرذاذ»؛ كما حذر من الأكل في الشارع.