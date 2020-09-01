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رياضة

عماد السيد عن تألقه مع الاتحاد: هدفي الانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
عماد السيد
عماد السيد
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حسن العمدة
علق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري ، على مستواه مع الفريق السكندري فى الدوري المصري .

وقال السيد ، عبر اون تايم ، إن لو أى حارس مرمي اقدامه علي الخط لن ينجح فى التصدي لاى ضربه جزاء .

وتصدي عماد السيد لركلة جزاء فى مباراة الاسماعيلي وهو متجاوز خط المرمي وتصدي لها واعاد الفار ركلة الجزاء مرة أخري لتجاوزه خط المرمي .

وشدد عماد ، علي انه يتمني الانضمام لمنتخب مصر ويبذل قصاري جده من أجل تحقيق حلمه والانضمام لصفوف الفراعنه .

واختتم عماد السيد ، تصريحاته ، ان الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع كل اللاعبين وليس الزمالك والاهلي فقط بل كل الاندية وهذا يحفزنا .

وفاز الاتحاد السكندري علي الاسماعيلي 3-1 ويقفز للمركز الخامس برصيد 34 نقطة ويقترب من المربع الذهبي .
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