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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة طرد حسني عبد ربه من مباراة الإسماعيلي.. إبراهيموفيتش يجدد لـ ميلان.. علي ماهر مدربا للمصري.. وميدو يشكر شوبير

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..



أكدت مصادر خاصة بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن ما يتردد حول منع حسني عبدربه قائد الفريق ومنتخب مصر السابق، من حضور مبارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في ختام منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز، واخراجه من المدرجات، غير صحيح، وأن الفيديو الذي بثه حسني عبدربه لا يعكس الحقيقة كاملة.



وجه أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شكرا خاصا للإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي الأسبق عبر برنامجه المذاع على قناة النهار الفضائية.



أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  سمير حلبية إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي سيقوده فنيًا علي ماهر.



قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إن فريق الكرة بالزمالك استفاد من عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" واستفاد أيضًا بعد تطبيقه وعدم أخذ حكام المباريات بقراراته وخاصة في مواجهة القمة الماضية.



أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقده لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق لمدة موسم.
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