4 سيارات أوتوماتيك 2020 بأقل من 200 ألف جنيه

يبحث كل المصريين عن السيارات الجديدة ، التي تساعدهم على التطور وتواكب التكنولوجيا ولكن بأسعار تتناسب مع ميزانيتهم بقدر الإمكان، دون اللجوء إلى شراء سيارات مستعملة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز سيارات أوتوماتيك بأقل من 200 ألف جنيه.





لادا جرانتا





تتوفر سيارة لادا جرانتا 2020 بسعر 166 ألف جنيه، وتأتي لادا جرانتا بناقل حركة أتوماتيك ومحرك سعته 1600 سي سي، وتصل سعة الصندوق الخلفي ل 520 لتر ويمكن ان تزيد الى 815 لتر في حالة طي المقاعد الخلفية.





Dfsk





استقرت أسعار سيارات جلوري S 330 موديل 2020 الفئة الأولي «H/L»عند مستوى 187 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «T/L» بسعر207 ألف جنيه.





HAIMA





تأتي سيارة هايما موديل 2020 الفئة الثالثة " A/T " موديل M3 ، بسعر يبلغ 197.900 ألف جنيه.





BAIC



