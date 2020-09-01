آراء المواطنين في تطبيق غرامة على الراسبين بالجامعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.





وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.





ورصدت عدسة صدى البلد أراء الشارع المصرى حول هذا القرار مع وضعهم بعض الحلول لهذه المشكلة.





في البداية ذكرت ولاء عبد الخالق، أن هذا القرار في طياته جيد للحد من إستهتار بعض الطلاب الجامعيين تجاه المواد الدراسية ، ولكن أيضًا فيه عبء على بعض الأهالى أصحاب الدخل المنخفض .





وأضاف عمر محمد بعض الحلول التي يمكن وضعها بدلًا من الرسوم ،وهى لفت نظر الطالب أو تنبيه أولياء الأمور ولكن إذا إستمر الأمر سوءًا يجب وضع بعض العقوبات مع مراعاه الحالة المادية للطالب لا التعسف .





وتابعت مها كمال معللة رفضها لهذا القرار بأن غالبية طلاب الجامعات يسعون إلى العمل لجنى الأموال ومساعدة أهاليهم خلال فترة الدراسة ،وقد يتعرض الطالب لظروف خاصة تؤدى به إلى الرسوب ،ومن الصعب فرض رسوم مادية في هذه الحالة التي قد تتضره لترك الدراسة والسعى وراء أهداف أخرى .