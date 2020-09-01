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أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ساحل ولاية فيرجينيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
تحطم طائرة أمريكية
تحطم طائرة أمريكية
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شريف سيد
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة من طراز Hawkeye خلال قيامها بهمة تدريبية بالقرب من ساحل ولاية فرجينيا. 

وقالت البحرية الأمريكية إن حادث تحطم الطائرة وقع دون حدوث أي إصابات. 

ومن ناحية أخرى، حث حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة التفكير مرة أخرى في خططه لزيارة مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، التي تشهد احتجاجات. 

وحذر حاكم الولاية في رسالة إلى البيت الأبيض من أن وجود ترامب في المدينة سيعيق محاولات السيطرة على الوضع، عقب حادث إطلاق النار على المواطن الأمريكي 7 مرات من قبل الشرطة. 

وقال في خطابه: "أنا، إلى جانب قادة المجتمع الآخرين الذين تواصلت معهم، قلقون بشأن ما سيعنيه وجودكم بكينوشا وولايتنا. أنا قلق من أن وجودك لن يؤدي إلا إلى إعاقة شفاءنا. أنا قلق من أن وجودكم لن يؤدي إلا إلى تأخير عملنا للتغلب على الانقسام والمضي قدمًا معًا". 
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