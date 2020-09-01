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رياضة

حسن مصطفى: البدري سبب رحيلي عن الأهلي.. وحسام حسن أفضل مدير فني في مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال حسن مصطفي لاعب الأهلي والزمالك السابق ، لإنه تمكن من تحقيق العديد من الألقاب مع القلعة الحمراء خلال مسيرته الرياضية .

وقال حسن مصطفي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،:" التواجد في الأهلي معناة واللعب على المركز الأول فقط ".

وتابع:" مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي كان بيقول للاعبين نفسي تكونوا زي حسن مصطفي ".

وأوضح  حسن مصطفي أنه كان يأمل في الأستمرار داخل النادي الأهلي دون رحيله عن صفوف الفريق، مضيفا أن حسام البدري سبب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وأتم:" حسام حسن أفضل مدير فني في مصر ويستحق التقدير والتكريم  في كافة الأوقات ".
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