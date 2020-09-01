جو بايدن يظهر حاملا علب البيتزا.. فيديو

ظهر مرشح الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، وهو يحمل علب البيتزا أثناء نزوله من سيارته.





وقال أحد الحضور أثناء ظهور بايدن حاملا علب البيتزا: "اهلا جو، أخيرا خرجت من القبو"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ودان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أعمال العنف الأخيرة في بورتلاند ، وألقى باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأجيج التوترات.





وقال بايدن في بيان "العنف المميت الذي رأيناه بين عشية وضحاها في بورتلاند غير مقبول. إطلاق النار في شوارع مدينة أمريكية عظيمة أمر غير مقبول، أنا أدين العنف بجميع أنواعه من قبل أي شخص، سواء على اليسار أو اليمين، وأنا أتحدى دونالد ترامب أن يفعل الشيء نفسه".





واتهم ترامب بـ "تأجيج نيران الكراهية والانقسام" و "التشجيع المتهور للعنف".