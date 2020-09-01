بدلا من تسريحهم.. الخطوط الجوية التركية تقرر خفض رواتب العاملين

كشف مسئول نقابي تركي، أمس، عن تخطيط الخطوط الجوية التركية لخفض الرواتب خلال الفترة المقبلة، وذلك بديلا عن تسريحهم.





وقال المسئول في تصريحات إلى وكالة "رويترز" إن رواتب الطيارين ستخضع للخفض بنحو 50% وطواقم الضيافة 35% ورواتب العاملين الآخرين 30%.





وأضاف أن خفض الرواتب سيبقى ساريا حتى نهاية عام 2021، لكن سيخضع لمراجعة كل 6 أشهر لصالح الموظفين.





ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بفعل وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما ترتب عليه من انهيار العملة المحلية "الليرة"، وتسريح العمالة.





وتتعرض حركة الطيران في العالم أجمع لخسائر فادحة بفعل فيروس كورونا وانتشاره في العالم أجمع.