AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدلا من تسريحهم.. الخطوط الجوية التركية تقرر خفض رواتب العاملين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:44 ص
الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية
Advertisements
قسم الخارجي
كشف مسئول نقابي تركي، أمس، عن تخطيط الخطوط الجوية التركية لخفض الرواتب خلال الفترة المقبلة، وذلك بديلا عن تسريحهم.

وقال المسئول في تصريحات إلى وكالة "رويترز" إن رواتب الطيارين ستخضع للخفض بنحو 50% وطواقم الضيافة 35% ورواتب العاملين الآخرين 30%.

وأضاف أن خفض الرواتب سيبقى ساريا حتى نهاية عام 2021، لكن سيخضع لمراجعة كل 6 أشهر لصالح الموظفين.

ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بفعل وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما ترتب عليه من انهيار العملة المحلية "الليرة"، وتسريح العمالة. 

وتتعرض حركة الطيران في العالم أجمع لخسائر فادحة بفعل فيروس كورونا وانتشاره في العالم أجمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريح وخفض رواتب.. تقرير يفضح انتهاكات قطر ضد العمالة بعد أزمة كورونا.. فيديو

أول دومينو يسقط في صناعة الطيران.. «إيزي جيت» تعتزم إغلاق قواعد لها وتسريح 5000 من موظفيها

المصالح فوق الشعب.. أردوغان ينفذ عمليات عسكرية في المنطقة رغم اقتصاده المنهار وتميم يموله

اليوم..9 جهات تصرف رواتبها خلال العيد.. اعرفها

كبار في السن وجبناء.. صحيفة يونانية تكشف مفاجآت عن الطيارين الأتراك

شعر أشيب وعلامات خوف.. لماذا يتبدل سلوك الطيارين الأتراك في أجواء اليونان؟.. أردوغان دمر سلاح الجو بحملات التطهير.. ومئات المقاتلين خارج الخدمة بالتسريح والاعتقال

ترشيحاتنا

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

سحبه خارج خيمته أثناء نومه.. دب ينهي حياة رجل بطريقة مروعة

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسئولين وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد

هاني الناظر يعلن موعد إنتاج مصل مصري لفيروس كورونا

هدية من خاله.. أول تعليق من طالب نجح في الدبلوم بـ 68% وحصل على مكافأة ربع مليون جنيه

ميدو وحسام حسن الأبرز.. اجتماع عاجل لمجلس الإسماعيلي لبحث ملف المدرب الجديد

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

أسرار ليلة حادث الأميرة ديانا.. خرجت من السيارة على قيد الحياة.. وآخر كلماتها

تعرف على تفاصيل غرق قرية بالأقصر بسبب زيادة منسوب الترعة

بلوزة شيفون أسود .. هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة زوجها أحمد فهمى.. شاهد

لهذا السبب.. رغم الاعتداء على الضابط وخلع كتافات الشرطة المستشارة لن تعاقب بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد