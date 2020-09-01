احذرها.. عادة كارثية تزيد وزنك أضعافا

يراود حلم الرشاقة و الوزن المثالي الكثيرين، ولكن هناك عادات تباعد بين الأشخاص وحلمهم، فقد ذكرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة رئيسية كبيرة بعد الساعة 6 مساءً هم أكثر عرضة لأن يكونوا بدينين وغير أصحاء.





وعادة ما يستهلك من يأكلون في وقت متأخر سعرات حرارية أكثر كل يوم وكان نظامهم الغذائي أسوأ من وجبات العشاء المبكرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال استطلاع أجرته جامعة أولستر، إن أولئك الذين تناولوا أقل من 31.4 في المائة من سعراتهم الحرارية بعد السادسة مساءً تناولوا ما معدله 2015 في اليوم، والذين تناولوا أكثر من 48.6٪ من السعرات الحرارية في المساء بلغ متوسطهم 2187.





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فيما أظهرت الأبحاث السابقة أن الإحساس بالجوع يكون أكثر حدة في وقت لاحق من اليوم، وقالت قائدة الدراسة "جوديث بيرد" إن تشجيع الناس على تناول الطعام في وقت مبكر يمكن أن يساعدهم على اتباع نظام غذائي أصغر وأكثر صحة.





وأضافت: "تشير نتائجنا إلى أن استهلاك نسبة أقل من الطاقة في المساء قد يرتبط بانخفاض مدخول الطاقة اليومي ، في حين أن استهلاك نسبة أكبر من الطاقة في المساء قد يرتبط بانخفاض درجة جودة النظام الغذائي".



