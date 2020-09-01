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منوعات

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
قتل على كرسي الحلاق
قتل على كرسي الحلاق
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عزة عاطف
على كرسي الحلاق، جلس رجل كولومبي ليقص شعره، ولم يكن يعلم أنها آخر حلاقة له في حياته، حيث اقتحم شخص مسلح، المكان، وأفرغ رصاصات مسدسه في رأسه، ثم هرب.

وتعرض رجل يدعى «كارلوس أندريه» يبلغ من العمر 27 عامًا للقتل المتعمد على يد مسلح صوب عددا من الرصاصات إلى رأسه.

ووفقًا للمقطع، كان "كارلوس" على وشك إنهاء جلسة الحلاقة، حيث طبَّق الحلاق، الماسك (قناع تنظيف البشرة)، على وجه وبدأ في تدليكه.

وفي تلك اللحظة، اقتحم شخص مسلح، محل الحلاقة، في مدينة ميديلين، في كولومبيا، وأطلق النار على رأس كارلوس من ظهره، ثم فر هاربًا على دراجة نارية.

فيما وقف الحلاق مذهولًا غير مستوعب لما حدث، حتى أن القاتل لم يقل أي شيء، بل جاء لتنفيذ مهمته ثم هرب مسرعًا في صمت.

رفع الحلاق يده على رأسه وخرج مسرعًا تاركًا المحل هاربا، فيما لم تكشف الشرطة حتى اللحظة، عن الدافع لقتل الرجل بهذا الشكل كما لم تتوصل إلى هوية الجاني.
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