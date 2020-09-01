قبل تعرضه لوعكة صحية.. حسني عبد ربه ينتقد بيان النادي الإسماعيلي



وكتب حسني عبد ربه، عبر حسابه على وسائل التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بيان مدير أمن النادي.. بصراحه الڤيديوهات كانت بتوضح فعلا إني دخلت بالعافيه، واتهجمت عليه وضربته كمان.. هااا ايه كمان ؟؟؟".

وتابع: مكنش معايا سلاح طيب ودخلت بعد ما هددته؟.. هي كاميرات النادي مش شغاله ولا ايه؟.

واوصل :" اصل كلنا عايزين نتفرج وانا بعنفه وبتهجم عليه محتاجين نراجع الكاميرات ".

وأتم :" طيب انتظر غداااا على التليفزيون ڤيديو من الكاميرا بتاعتي انا بقى الي انا بصور بيها عشان نشوف مين فينا اللي كذاب ".



صدر نادي الإسماعيلي بيانا، عقب أحداث حسني عبد ربه خلال خوض مباراة الفريق الأول ومنافسة الاتحاد السكندري . وأ





وجاء نصّ بيان النادي الإسماعيلي كالتالي:





"أثناء اقامة مباراة الاسماعيلي والاتحاد فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وحال فتح باب الفندق الخاص باللاعبين لخروج احد لاعبي الفريق بسيارته؛ فوجيء فرد الامن المعين على البوابة بدخول الكابتن حسني عبد ربه وبرفقته أحد الأشخاص الذى يقوم بتصويره أثناء تحركاته. الأشخاصأثناء





وأضاف البيان انه عندما اعترضه فرد الأمن لمحاولة إفهامه بأن هذا الباب غير مصرح بدخول الافراد منه، وأن باب المقصورة الرئيسى هو المصرح بدخول الأشخاص منه اثناء المباريات ، فقام بتعنيف فرد الامن والدخول عنوة متجها بطريقة لا تليق به الى مدرج الدرجة الثالثة يسار، الخالى من الجماهير والقيام بإلتقاط صور وفيديوهات بث مباشر، وخلفه فرد الامن؛ للإيحاء بأن هناك مشكلة لإثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح أن حسني عبد ربه برر دخوله بهذه الطريقة التى لا تليق باسمه كلاعب دولي سابق بانه حضر لباب المقصورة وتم منعه من الدخول وهذا لم يحدث على الاطلاق وإن حدث؛ لقام بعرض الفيديوهات والصور التي تثبت صحة ما ادعاه.





وتابع:" الكابتن حسني عبد ربه اعتاد على الحضور فى المباريات وإثارة المشاكل وتصويرها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الحضور بطريقة تليق بكابتن النادي السابق وتحفيز لاعبي الفريق بصفته قدوة لهم حتى يعبر الفريق تلك الأزمة .





وأكد أن ادارة النادي تعطي تعليمات دائمة بأن كباتن ورموز النادي مرحب بهم فى اي وقت شرط التنسيق المسبق لوضع اسمائهم فى الكشوف المرسلة للامن للموافقة على حضورهم المباريات كما حدث فى مباريات سابقة حضور الكابتن محمد حمص والكابتن حمزة الجمل وغيرهم وتم دخولهم النادى بطريقة تليق باسمائهم الكبيرة.