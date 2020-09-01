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فن

بعد زيارة الرئيس الفرنسي لها.. الجمهور يطارد فيروز

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة فيروز، مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد زيارة الرئيس الفرنسي لها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، إلى منزل "فيروز" في الرابية، برفقة السفير الفرنسي، برونو فوشيه، مستهلا زيارته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان، وكان اللقاء بعيدا عن الإعلام، نزولا على رغبة العائلة.

وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون منح فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وزينت بلدية الرابية المنطقة بالأعلام الفرنسية واللبنانية، ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف، باللغة الفرنسية.

وتجمع محتجون أمام منزل فيروز، في محاولة منهم للقاء الرئيس ماكرون، ولينقلوا إليه رسالة يطلبون منه فيها "العمل على إنقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة، ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبط به اللبنانيون، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت".
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