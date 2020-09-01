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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يؤكد دعم خطوات مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس.

وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري- في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية- أن القيادة العامة تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة التي تهدد أمن وسلامة الشعب الليبي وبلاده، والتي من ضمنها تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغّول الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها فتحي باشاغا، التي تديرها أقطاب خارجية، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرض ليبيا.

وقالت قيادة الجيش الليبي: "إنّ عدم تدخل الجيش الوطني الليبي حاليًا في عمليات إعادة الاستقرار في غرب ليبيا لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق".

وأضافت: "إن الجيش الوطني الليبي يتطلّع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطن الكريم".
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