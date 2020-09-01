AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب احتجازه 4 أيام.. ميليشيا الحوثي تقتل مُدرِّسًا عقب تقطيع جسده

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام، عن وفاة المُعلم المختطف من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، محمد عبدالله سلبة، عقب 4 أيام من التعذيب. 

ووفقا لفضائية "العربية" السعودية؛ فإن المُعلم اليمني "سلبة" تم تعذيبه بشكل وحشي على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمدة 4 أيام. 

وقالت إنه تم اقتطاع أجزاء من جسده، وتركه ينزف حتى الموت بوحشية- كما فعلوا مع العديد من الضحايا- عقب اختطافه الخميس الماضي. 

يشار إلى أن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، كانت قد كشفت في إحصائيات سابقة، عن وفاة أكثر من 200 مختطف تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي.

وتستمر ميليشيا الحوثي في الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني الأعزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسراب من الجراد تغطي سماء العاصمة اليمنية.. فيديو

وزير الدفاع اليمني: ميليشيا الحوثي تهدف لزعزعة أمن المنطقة وتهديد المصالح العالمية

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو

التحالف العربي يتصدى.. الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرة مسيرة

التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

ترشيحاتنا

نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

4 سيارات أوتوماتيك 2020 بأقل من 200 ألف جنيه

خاص| كواليس طرد حسني عبد ربه من مباراة الاسماعيلي والاتحاد

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

بعدد من مقاطع الفيديو.. رضوى الشربيني تتصدر تريند تويتر

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو