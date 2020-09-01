عقب احتجازه 4 أيام.. ميليشيا الحوثي تقتل مُدرِّسًا عقب تقطيع جسده

كشفت وسائل إعلام، عن وفاة المُعلم المختطف من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، محمد عبدالله سلبة، عقب 4 أيام من التعذيب.





ووفقا لفضائية "العربية" السعودية؛ فإن المُعلم اليمني "سلبة" تم تعذيبه بشكل وحشي على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمدة 4 أيام.





وقالت إنه تم اقتطاع أجزاء من جسده، وتركه ينزف حتى الموت بوحشية- كما فعلوا مع العديد من الضحايا- عقب اختطافه الخميس الماضي.





يشار إلى أن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، كانت قد كشفت في إحصائيات سابقة، عن وفاة أكثر من 200 مختطف تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي.





وتستمر ميليشيا الحوثي في الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني الأعزل.