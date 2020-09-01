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البيت الأبيض: لا توجد أي سياسة لدى ترامب لتنفيذ عقلية مناعة القطيع في مواجهة كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض، أنه ليست هناك أي سياسة لدى الرئيس دونالد ترامب، ولا أفراد إدارته، بشأن تنفيذ عقلية "مناعة القطيع" فيما يخص مواجهة جائحة كورونا، كما لا توجد أي توصية قُدمت من خبير الأشعة والمستشار الصحي الرئاسي الأمريكي سكوت أتلاس إلى ترامب أو لأي شخص آخر حول هذه السياسة، واصفًا ما نسب إلى أتلاس في هذا الشأن بأنه "محض كذب".

يأتي ذلك ردًا على ما أثير عن أن هناك مساع من جانب خبراء طبيين في الولايات المتحدة للضغط على الرئيس من أجل تبني عقلية "مناعة القطيع" فيما يخص مواجهة جائحة كورونا، وأن بعض خبراء الصحة يدافعون عن النموذج الذي استخدمته السويد للاستجابة لتفشي الجائحة والذي يسمح للمواطنين بمواصلة حياتهم دون قيود لها صلة بالفيروس، وأن سكوت أتلاس الذي انضم مؤخرًا إلى فريق العمل بالبيت الأبيض يتبنى هذا التوجه.

وتعرضت سياسات السويد لانتقادات كثيرة ووصفت بـ"الخطيرة" من جانب خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة نظرًا لإمكانية تسببها في زيادة معدلات الوفاة بصورة ضخمة.
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