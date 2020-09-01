أخبار الرياضة| نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى.. وإبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. وإصابة أداما تراوري بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..













اليوم.. الزمالك يجري تحليل كورونا استعدادا لمواجهة بيراميدز

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .







