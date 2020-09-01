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رياضة

أخبار الرياضة| نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى.. وإبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. وإصابة أداما تراوري بـ كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:48 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..


تعرض حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق، لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية.



أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا، عن تولي أحمد سامي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ عقب رحيل محمد صلاح عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج.



قال إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق ، إن حسن مصطفي لاعب الأهلي والزمالك السابق تعرض للظلم خلال مشواره الكروي .



أصدر نادي الإسماعيلي بيانا، عقب أحداث حسني عبد ربه خلال خوض مباراة الفريق الأول ومنافسة الاتحاد السكندري .



قال هادى عمارة، نجل محمد عمارة لاعب الأهلى السابق، إنه حزين للرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة وأنه كان يلعب لناد كبير.



تعرض أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون ومنتخب إسبانيا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  سمير حلبية إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي سيقوده فنيًا الكابتن علي ماهر.



يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، اليوم الثلاثاء، تحليل الكشف السريع "rapid test"، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز .



أكد أري بابل لاعب نادي أول أغسطس الأنجولي، اليوم الاثنين، عن انتقاله لنادي الزمالك بصفة رسمية.
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